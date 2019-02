Claudio Beneforti, giornalista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show: "Se dovesse andare via Hamsik sarebbe una grave perdita per il Napoli. Certo se lui vuole andare nessuno può impedirlo".

Forse il Napoli poteva farlo partire prima visto che c'erano state delle avvisaglie?

"E' un'altra dimostrazione di quello che è il sentimento dei giocatori. Evidentemente Hamsik ha voglia di smettere di giocare a pallone perché questo si fa in Cina. Questo Hamsik non sta facendo la differenza ma lasciare a metà stagione non è mai un buon segnale".