RMC SPORT - Beneforti: "Hamsik in Cina, non ha più voglia di giocare"

Claudio Beneforti, giornalista, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Juventus-Parma: "Se dovesse andare via Hamsik sarebbe una grave perdita per il Napoli. Certo se lui vuole andare nessuno può impedirlo".

Forse il Napoli poteva farlo partire prima visto che c'erano state delle avvisaglie?

"E' un'altra dimostrazione di quello che è il sentimento dei giocatori. Evidentemente Hamsik ha voglia di smettere di giocare a pallone perché questo si fa in Cina. Questo Hamsik non sta facendo la differenza ma lasciare a metà stagione non è mai un buon segnale".

Cristiano Ronaldo sta aiutando molto la Juve con questo gol?

"Sì anche perché la Juve soffre molto Gervinho perché nessuno riesce a prenderlo. Il Parma è una squadra molto organizzata anche in fase difensiva ma quando c'è uno come Ronaldo c'è poco da fare".

Domani il debutto di Mihajlovic a Bologna, che pensi?

"Penso sia l'allenatore giusto per il Bologna ma doveva arrivare prima della fine del mercato. E' stato il miglior acquisto del Bologna".