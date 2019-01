RMC SPORT - Beneforti: "Higuain-Milan, si salva solo Gattuso"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Gestione Higuain? Gestita malissimo sia da parte del Milan sia da parte del giocatore. Da Higuain mi sarei aspettato un altro comportamento. Sarebbe stato molto più bello dare l'addio al Milan con una gara giocata al massimo. Quando un giocatore vuole andar via alla fine la vince ma alla fine quello che si è comportato meglio è stato Gattuso. Le parole di Leonardo hanno poi svilito una presenza che mi aspettavo più importante e concreta da parte di Higuain".

Della grandezza del Milan non è rimasto niente?

"Non so quale sia il ruolo che ha Maldini che per me resta un grande indipendentemente da tutto. Discorso simile per Leonardo. La situazione Higuain è diventata più complicata dalla Juventus in poi. Il rigore sbagliato con sconfitta è stata una botta tremenda poi il giocatore è entrato in un tunnel dal quale ha fatto estremamente fatica a uscire. Del Milan di Berlusconi non è rimasto niente. Non riesco neanche a capire come si evolverà la società Milan, si fatica a capire quali siano i progetti e alla fine paga sempre la squadra. Devo dire bravo a Gattuso che nonostante tutto ha fatto una partita di cuore in Supercoppa giocandosela fino in fondo".

Invece la situazione di Icardi come la valuti?

"Il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre il giocatore e il suo procuratore. Questo non vuol dire che l'Inter debba accontentare in tutto e per tutto Icardi però è evidente che alla fine dovrà mollare per forza. Se non dovessero trattenere Icardi sarebbe un segnale negativo per tutto l'ambiente. Se l'Inter vuole diventare grande non può farsi ricattare da un giocatore".