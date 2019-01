© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Beneforti, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del difficile rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter e delle parole di Wanda Nara: "È il solito gioco per strappare più soldi possibili. La conosciamo, è nota la sua strategia per far guadagnare di più a Icardi, l'ha già usata in passato. Il cuore dei giocatori è dove ci sono i soldi".