RMC SPORT - Beneforti: "Icardi? L'Inter non deve farsi ricattare"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato anche del rinnovo fra Icardi e l’Inter: "Il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre il giocatore e il suo procuratore. Questo non vuol dire che l'Inter debba accontentare in tutto e per tutto Icardi però è evidente che alla fine dovrà mollare per forza. Se non dovessero trattenere Icardi sarebbe un segnale negativo per tutto l'ambiente. Se l'Inter vuole diventare grande non può farsi ricattare da un giocatore".