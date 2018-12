RMC SPORT - Beneforti: "Il rigore? Icardi ha rischiato per una ragazzata"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: “L’Inter? Stasera era l'occasione peggiore per farsi parare un rigore specie con il cucchiaio. Ha avuto coraggio Icardi ma è stato anche incosciente perché ha rischiato a battere il rigore così e non so quanto possa essere stato felice Spalletti di vedere un rigore tirato così. Se lo avesse sbagliato avrebbe aperto ancora di più la crisi dell'Inter per una ragazzata".