RMC SPORT - Beneforti: "Immobile centra poco con questa Nazionale"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Claudio Beneforti: "Immobile centra poco con questa Nazionale. Se l'Italia vuole usare questo linguaggio in campo, lui è un pesce fuor d'acqua. Non ha la qualità che serve per rifinire e palleggiare con gli altri, lui vive per il gol, parla un po' più prosaico rispetto alla poesia di Insigne e Verratti. Resta un grandissimo attaccante Immobile, anche se da lui voglio che almeno una delle due palle gol me la metta dentro".