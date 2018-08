RMC SPORT - Beneforti: "Inter a folate, devono capire di essere l'anti Juve"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show è intervenuto durante il secondo tempo di Roma-Atalanta: "Djmsiti ha fatto un errore clamoroso su Florenzi lasciandogli ampio spazio per andare in porta. L'Atalanta ha mollato un po' e la Roma gioca tutta nella metà campo avversaria e mi aspetto un arrembaggio finale.".

Gasperini ha rinunciato al Papu Gomez. Come mai?

"Probabilmente si è reso conto di aver più bisogno di forze fresche in difesa piuttosto che in avanti. Loro tengono molto all'Europa League perché hanno cominciato a giocare a luglio. Pensate cosa potrà fare l'Atalanta con il Papu, Ilicic e Rigoni".

Inter, come giudichi il pareggio contro il Torino?

"Spalletti deve far capire all'Inter di essere la prima antagonista della Juventus. Probabilmente non hanno ancora capito e preso questo ruolo. E' un'Inter che va a folate e così facendo in Serie A si rischia di fare brutte figure.Ora i nerazzurri non possono più sbagliare".