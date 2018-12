RMC SPORT - Beneforti: "Inter non ha fatto il suo. Napoli, pesa Belgrado"

Ai microfoni di RMC Sport, il giornalista del Corriere dello Sport Claudio Beneforti è tornato sulle eliminazioni dalla Champions League di Inter e Napoli: "L'Inter non ha fatto il suo, ha regalato la qualificazione: è colpevolmente fuori dalla Champions. Se non batti il PSV meriti di andare in Europa League. Diverso il discorso del Napoli, è difficile andare a fare gol o risultato ad Anfield. Il Liverpool gioca con un'intensità pazzesca, poi hanno Salah. Agli azzurri è mancata la vittoria a Belgrado".