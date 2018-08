RMC SPORT - Beneforti: "Inter penalizzata, sorpresa Napoli"

Per analizzare la prima giornata di Serie A, in diretta su RMC Sport c'è l'opinionista Claudio Beneforti:

De Zerbi ha iniziato bene con il suo Sassuolo, vincendo contro l'Inter:

"Mi incuriosisce molto. Se parli con tanti addetti ai lavori, tutti ti dicono che De Zerbi sia il migliore allenatore emergente, che sul piano di risultati ha deluso per ora. Quest'anno sarà fondamentale per lui raccogliere i frutti del suo lavoro: si può giocare bene quanto si vuole, ma bisogna portare a casa i punti. L'Inter ieri ci ha messo qualcosa di suo, ha sbagliato approoccio alla gara, caratterizzata da un campo pesante e da un arbitraggio non proprio perfetto. Ci sarebbe potuto essere un rigore per i nerazzurri".

Chi ti ha convinto di più delle squadre di vertice?

"Devo dirti il Napoli, che ho criticato tante volte durante questo mercato. La vittoria contro la Lazio ti fa capire che il Napoli c'è anche quest'anno. Ritenevo che De Laurentis avrebbe dovuto comprare un centravanti più forte di Milik, che ha fatto bene come Insigne e Callejon. Ancelotti è il valore aggiunto di questa squadra".

Il Bologna continua a non entusiasmare, neanche nella prima gara di Inzaghi...

"Si ricomincia come si era finito, anche se gli scenari sono diversi. Per certi versi la squadra di Inzaghi sembrava quella di Donadoni, che doveva essere cambiato per forza anche se non erano tutte sue le colpe. C'è stata una mezza rivoluzione, avremmo dovuto aspettarci una partenza a rilento. L'attacco è in grossa crisi: Santander è fuori condizione e non sembra un giocatore da A e Palacio quando cala diventa prevedebile. C'è da dire che Kurtic ieri ha fatto il gol della vita, contro la Spal il pareggio sarebbe stato più giusto. Il Bologna deve svegliarsi".

Un'altra squadra che ha deluso è il Cagliari, sconfitto dall'Empoli:

"L'Empoli ha veramente messo sotto il Cagliari. Le prime partite vanno lette, alcune volte sono poco indicative anche se qualcosa di più dai sardi sarebbe stato lecito aspettarselo. L'Empoli gioca in verticale, i giocatori si conoscono e hanno un bravo allenatore: non mi sorprende che abbia vinto".