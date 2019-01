RMC SPORT - Beneforti: "Inzaghi sfiduciato. Viviano tra i migliori"

Intervenuto durante il 'Live Show'' di RMC Sport, il giornalista del Corriere dello Sport Claudio Beneforti ha analizzato la situazione del Bologna:

Gabbiadini non andrà al Bologna?

"A Bologna assolutamente no, la Sampdoria è una pista viva ma in questo momento è molto più avanti il Betis Siviglia. L'ingaggio di 2,5 milioni è pesante per una squadra italiana".

Serve un attaccante a Inzaghi?

"Sì ma i problemi sono altri. Al Bologna è mancato sia l'allenatore che la società. Inzaghi è giovane, mentre a Bologna hanno fatto bene sempre i tecnici esperti. Dopo la sconfitta di Empoli è stato destabilizzato, la società incontrando Donadoni e Guidolin l'ha sfiduciato e questo è un alibi gigante per la squadra. Puoi aggiungere Soriano, Sansone e altri giocatori, ma resta il peccato originale. Ogbonna? È una pista molto lontana".

Al rientro il Bologna incontrerà la SPAL di Viviano...

"Con Emiliano siamo amici, sono contento che sia tornato in Italia, anche se quando lui è partito per Lisbona aveva altri obiettivi. È un singor portiere, tra i migliori 3-4 che ci sono nel nostro paese. Gli è dispiaciuto quando Giampaolo se ne è voluto liberare, non so cosa sia successo tra i due alla Sampdoria".