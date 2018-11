RMC SPORT - Beneforti: "Italia, serve concretezza. Verratti il migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando giochi contro i Campioni d'Europa devi sfruttare quelle occasioni che ti capitano e l'Italia ne ha avute 3-4. A volte ci piacciamo troppo, quando dobbiamo essere più cattivi in area di rigore". Questo il pensiero di Claudio Beneforti, che durante il 'Live Show' di RMC Sport ha analizzato Italia-Portogallo: "Dobbiamo ammettere che gli azzurri si sono confermati - aggiunge il giornalista del Corriere dello Sport - se non concedi alcuna chance da gol al Portogallo vuol dire che ci sei. L'Italia è grande ma deve trovare l'ultima tappa per diventare fortissima: non mi sarei mai aspettato che gli azzurri crescessero così tanto rispetto all'anno scorso".

Un commento sulla gara di Immobile?

"Immobile centra poco con questa Nazionale. Se l'Italia vuole usare questo linguaggio in campo, lui è un pesce fuor d'acqua. Non ha la qualità che serve per rifinire e palleggiare con gli altri, lui vive per il gol, parla un po' più prosaico rispetto alla poesia di Insigne e Verratti. Resta un grandissimo attaccante Immobile, anche se da lui voglio che almeno una delle due palle gol me la metta dentro".

Il migliore in campo?

"Verratti. Ha qualità, intensità e cattiveria. Ha il terzo occhio e se ce l'hai, significa che sei un grande giocatore. Sembra che sia venuto da Marte, se confronto questa prestazione con quelle di un anno fa. Ha fatto 70 minuti sontuosi, poi è calato".