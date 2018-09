RMC SPORT - Beneforti: "Juve insuperabile, vincerà lo scudetto"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: “Sassuolo? Una società che spende 20 milioni di euro non si vuole nascondere. Il Sassuolo ha fatto un mercato sontuoso per quelli che sono gli obiettivi della squadra. E’ una squadra con tantissime qualità. De Zerbi è un allenatore estremamente propositivo che vuole giocare al calcio ma per farlo servono giocatori di grande qualità, e il Sassuolo li ha”.

La Roma vive un momento complicato e tempestoso. Ora arriva il derby?

“E’ una partita fondamentale perché se la Roma perde il derby può scoppiare il pandemonio. Uno che vive a Roma vede Totti in un certo modo chi vede il calcio in maniera più neutrale vede Totti come un giocatore infinito ma è un dirigente ingombrante. La Roma non può vivere un attimo di serenità neanche dopo una larga vittoria sul Frosinone. Il braccio destro di Pallotta che si dimette dopo l’interpretazione di Totti non può passare inosservato. Alla fine Pallotta dovrà rinunciare a Baldini perché Totti non si tocca”.

Juventus-Napoli, chi arriva come favorita?

“Sempre la Juventus che alla fine vincerà lo scudetto per l’ottava volta di fila. E’ una Juventus insuperabile. Può perdere una partita ma alla fine il titolo sarà tuo. Ancelotti ha vinto ovunque, è un grandissimo e sta tornando ad essere un valore aggiunto nel Napoli, lo spostamento di Insigne è una manna dal cielo. Adesso è un Napoli non solo concreto ma che sa anche divertire. Detto tutto ciò la Juve resta favorita”.

Chievo-Torino e Bologna-Udinese, cosa ti aspetti da queste gare?

"Per il Bologna sarà la partita della verità perché Inzaghi questa non la può proprio sbagliare. E' una partita fondamentale perché se il Bologna vince riscatta la partenza negativa ma devi fare molta attenzione perché l'Udinese ha Velazquez che gioca con contropiedi con Lasagna. E' una partita in cui chi andrà in vantaggio avrà buona probabilità di portarla a casa. Chievo-Torino, i granata mi hanno deluso. Ci sono dei problemi e Mazzarri non ha ancora trovato la quadra e troverà un Chievo che non può permettersi un altro passo falso".