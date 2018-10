RMC SPORT - Beneforti: "Juve ora imbattibile. L'Inter rischia"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così sia della gara in corso tra Empoli e Roma sia delle altre gare di giornata: "Filippo Inzaghi non rischia perché gli hanno consegnato un Bologna povero di qualità. Inzaghi fa quel che può. Oggi il Cagliari è stato superiore in tutto. L'unico alibi che si può regalare al Bologna è una mancata espulsione di Pisacane, ma il Cagliari ha meritato la vittoria".

La Juventus a Udine come l'hai vista?

"La Juve fa il campionato dei marziani. E' una squadra spaventosa e irritante perché mette gli avversari alle corde finché non segna uno o due gol. I bianconeri lottano fino alla fine, Mandzukic ha rincorso tutti fino alla fine, e poi c'è Allegri che continua ad alzare l'asticella. Contro questa Juve è impossibile fare risultato, oggi è assolutamente imbattibile. E a livello europeo? Se guardiamo ciò che accade negli altri campionati la Juve può vincere la Champions. La Juve è una schiacciasassi in questo momento. Mi sembra pericoloso il PSG che vanta un attacco mostruoso ma i bianconeri in questo momento è una delle tre favorite per vincere la Champions".

Domani l'Inter gioca a Ferrara, che gara sarà?

"Mi aspetto una Spal particolarmente aggressiva che vuole mettere fine alle sconfitte. Se l'Inter non avrà superato la vittoria in Champions sicuramente rischierà. Così come rischieranno il Napoli in casa contro il Sassuolo e la Lazio che si troverà di fronte una Fiorentina che cerca di affermarsi anche in trasferta"