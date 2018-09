RMC SPORT - Beneforti: "Juve, sei punti con Frosinone e Bologna"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Sampdoria-Inter: "Sono due squadre che stasera mi sembrano in salute. I nerazzurri nel primo tempo hanno pensato soprattutto a non prendere gol. Far risultato a Genova dove il Napoli ha perso 3-0 è un fattore indicativo. Sarebbe una gara da vincere per una squadra come l'Inter che insegue ma non è facile contro questa Sampdoria".

Per la Fiorentina un'altra prova di forza. Che pensi?

"Grande Pantaleo Corvino che ha portato a Firenze giovani davvero molto importanti. Questa è una società che guarda davvero al futuro. E' chiaro che poi bisogna vendere dei giocatori ma la Fiorentina ha tanti ottimi prospetti. Questa squadra ha un futuro e un presente. Battere 3-0 questa Spal ci riporta una Fiorentina che c'è. Forse manca un pizzico di consapevolezza in più. Se la Fiorentina trova più coraggio può dare tante soddisfazioni".

Juventus domani a Frosinone. Che partita ti aspetti da parte dei bianconeri?

"La Juventus ha due partite in quattro giorni che se non vince dovrebbe essere rinchiusa in ritiro per almeno una settimana. Frosinone e Bologna sono partite da portare a casa. Allegri è un fuoriclasse nella gestione dei suoi ed è chiaro che tiene alta l'attenzione domani sera".