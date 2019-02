Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato così la giornata: "La Roma ha momenti da grandissima squadra e momenti in cui concede troppo a squadre di uno spessore inferiore. Anche contro il Bologna aveva concesso tanto. Roma ha giocatori eccezionali ma si perde troppo dentro la partita in situazioni di gioco che non sono da grande squadra".

La Roma prende troppi gol?

"Se Manolas si è fatto male e non riesce a recuperare sarà un grosso problema per Di Francesco perché non ha alternative in difesa. Monchi sulla difesa non ha fatto niente di eccezionale sul mercato".

Bologna-Juventus, che partita ti aspetti?

"Sono curioso perché generalmente la Juve due partite di fila non le sbaglia ma bisogna vedere quanto peserà questa batosta inaspettata della Champions. Mi aspetto un Bologna che giocherà con l'atteggiamento dell'Atletico Madrid poi bisognerà vedere se sarà sufficiente. Sono convinto però che anche la Juventus dovrà dimostrare tanto perché il Bologna proverà a fare la partita. Per quanto riguarda la Champions League alla Juventus do il 45% di possibilità di passare il turno perché mi aspetto una grandissima Juventus in casa contro l'Atletico Madrid. In quella partita la Juve si giocherà la vita e sarà dunque difficile anche per l'Atletico".

Milan, dobbiamo fare un grande applauso a Gattuso?

"Pensiamo a quante volte ci siamo detti con quanta fatica lavorava Gattuso che era sempre sotto esame e in discussione. E' andato avanti con la forza di sé stesso e della squadra che è sempre stata dalla sua parte. Questo Milan oggi ha qualità e organizzazione di gioco. La squadra di Gattuso gioca bene a calcio e ha giocatori di qualità che il mister ha messo benissimo in campo".