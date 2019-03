Il giornalista Claudio Beneforti ha parlato a RMC Sport nel corso del 'Night Show'. Questo il suo pensiero sulla Juventus e sul tecnico Massimiliano Allegri: "Ha sbagliato una partita molto importante a Madrid, ma è colpa di Allegri se Mandzukic non vede il pallone? Scricchiolii comunque sembrano esserci, anzi sono diventati rumori assordanti. Con il Bologna ho visto una Juve in difficoltà, soprattutto fisica, e anche a Madrid ha fatto vedere la stessa cosa. Magari è stata sbagliata la preparazione dopo la sosta. Secondo me è una Juve in difficoltà e anche il suo allenatore lo è".