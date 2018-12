RMC SPORT - Beneforti: "La Juve giocando da provinciale vince sempre"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: "La Juventus stasera ha giocato male ma quando i bianconeri giocano da provinciale vincono sempre. Alla Juve basta aspettare l'errore degli altri per vincere. Quella bianconera è sempre squadra e in questo campionato hanno pareggiato solo una partita contro il Genoa. Allegri gli ultimi cinque minuti era una furia e invito tutte le squadre che giocano per non retrocedere a giocare con l'atteggiamento della Juventus. Bisogna inchinarsi davanti al lavoro che fanno i bianconeri in ogni partita. La Juventus potrà anche non divertire nel gioco ma vince sempre ed è bello vincere".

Anche l'Inter ha ritrovato la vittoria contro l'Udinese. Tre punti che danno respiro?

"Stasera era l'occasione peggiore per farsi parare un rigore specie con il cucchiaio. Ha avuto coraggio Icardi ma è stato anche incosciente perché ha rischiato a battere il rigore così e non so quanto possa essere stato felice Spalletti di vedere un rigore tirato così. Se lo avesse sbagliato avrebbe aperto ancora di più la crisi dell'Inter per una ragazzata".

Martedì si giocherà Bologna-Milan, ovvero Inzaghi contro Gattuso. Situazione delicata per i rossoneri anche a livello economico dopo la sentenza Uefa?

"A oggi non c'è una strada possibile perché quello del pareggio di bilancio è un compito davvero molto difficile. Quello che è successo sul campo ad Atene è molto grave. Quella di martedì è una partita in cui chi non farà risultato andrà ulteriormente in difficoltà. Il Bologna può accontentarsi anche di un pari ma Inzaghi si giocherà molto nelle prossime quattro partite. A Bologna c'è un clima pericoloso, diverso, perché le croci al centro sportivo non sono da Bologna. E' un gesto di una persona che ha sbagliato e che direi che è fuori di testa ma è figlio di una situazione insostenibile perché Bologna si aspettava ben altro da Saputo".

Se Di Francesco dovesse perdere con il Genoa potrebbe essere esonerato?

"Dopo quello che ha detto Monchi direi di no, anche se leggo di un paio di allenatori che vorrebbero prendere il posto di Di Francesco"