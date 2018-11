RMC SPORT - Beneforti: "La Roma non può regalare certe partite"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "River-Boca? E' da terzo mondo quello che sta succedendo. Buenos Aires alle volte è troppo violenta e oggi ne è stata una dimostrazione. Quella è violenza allo stato puro. Non capisco perché non la vogliono rimandare, ma a questo punto è tutto assurdo. Sarebbe una gara regolare se fosse giocata dopo tutto quello che è successo? Ho dei forti dubbi francamente. E' fuori dal mondo ciò che sta succedendo".

Roma sconfitta dall'Udinese. Che ne pensi?

"La Roma contro le piccole ha raccolto davvero pochissimo. Siamo al paradosso anche perché le gare in cui ha inciampato sono state tutte a ridosso della Champions. La Roma ha dei limiti profondi e anche Di Francesco non riesce a gestire una situazione assurda perché la Roma non può regalare queste partite, anche se l'Udinese ha giocato in maniera molto attenta. I demeriti della Roma sono importanti".

E' un problema tattico, di qualità degli uomini o altro?

"Secondo me di testa. Ero estremamente convinto che l'Udinese avrebbe vinto contro la Roma perché l'andazzo era questo. Dopo dieci minuti di gara ho capito che ci avevo preso. La Roma non è scesa in campo".

Pomeriggio di ordinaria amministrazione per la Juve?

"Anche oggi Cristiano Ronaldo ha fatto un gol clamoroso. Anche dopo il gol annullato la Juve ha messo la SPAL al muro ed è arrivato il vantaggio. Poi è arrivato il raddoppio di Mandzukic e la Juve ha gestito la partita. Così hanno potuto portare tranquillamente in porto la partita".

La vittoria dell'Inter come va letta?

"Il 3-0 rispecchia l'andamento della partita anche se sull'1-0 c'è stata una grande parata di Handanovic su Ciofani. Fosse arrivato il pareggio sarebbe cambiata la partita. L'Inter però ha vinto la partita come doveva fare. Riassumendo il sabato di calcio solo la Roma non ha fatto il suo compito".