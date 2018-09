RMC SPORT - Beneforti: "Marotta? Accaduto qualcosa con Agnelli"

RMC SPORT - Repice (Radio Rai): "Marotta? La Juve non cambia"

Le pagelle del PSG - Neymar decisivo, Di Maria non brilla

Le pagelle del Liverpool - Magia di Sturridge, Firmino non incide

Premier League, City e Reds a braccetto in testa: il Chelsea è terzo

Nizza, Vieira: "Balotelli in ritardo, deve ancora lavorare sulla condizione"

Barcellona, tegola Sergi Roberto: è in dubbio per il Tottenham

Liga, il Real e Barcellona a braccetto in testa alla classifica: Siviglia 2°

Barcellona, Valverde: "Dobbiamo lottare per uscire da questa crisi"

Barcellona, Luis Suarez: "Messi non può sempre risolvere i problemi"

Il giornalista Claudio Beneforti ha commentato ai microfoni di RMC SPORT la notizia legata alle dichiarazioni shock di Giuseppe Marotta nel postpartita di Juventus-Napoli: "Ci ho parlato tre giorni fa e nessuno se lo immaginava, non mi erano arrivati sussurri su questo possibile risvolto. Però devo ammettere che dopo il gol del 3-1 oggi lo hanno inquadrato e ho visto che nell'esultanza con Agnelli c'era meno entusiasmo del solito. Tutto lascia pensare che sia accaduto qualcosa tra di loro: gli uomini di Allegri non sapevano nulla".

