RMC SPORT - Beneforti: "Marotta darà fastidio. Barella via? Un dispiacere"

Le parole di Saputo dal Canada possono incoraggiare il Bologna?

"Il Bologna si trova in questa situazione perchè Saputo ha scelto uomini sbagliati nel management, non ha costruito una squadra competitiva e Inzaghi ha dimostrato di avere poca esperienza. È un comunicato diverso da quello che ha fatto le altre volte, è molto significativo che sia un videomessaggio, c'è la sua faccia. Ha voluto parlare alla gente. Dopo questo messaggio penso che sia più facile che a fine stagione faccia piazza pulita invece che vendere il club".

Sansone e Soriano ti convincono?

"Sono buoni giocatori che all'inizio del campionato avrei preso molto volentieri. Potranno dare qualcosa in più, ma non bastano: ne serviranno altri 3. Serve la competizione nell'organico".

Sulle difficoltà del rinnovo di Icardi...

"Probabilmente Marotta non sarà stato accolto positivamente da tutti, a qualcuno darà fastidio. Le parole di Wanda? È il solito gioco per strappare più soldi possibili. La conosciamo, è nota la sua strategia per far guadagnare di più Icardi, l'ha già usata in passato. Il cuore dei giocatori è dove ci sono i soldi".

Barella è vicino al Chelsea...

"Dispiacerebbe se lasciasse il nostro calcio, è un elemento importante che nobilita il nostro campionato. È chiaro che di fronte a certe offerte non puoi dire di no e mi riferisco sia al ragazzo che al Cagliari. Il Chelsea farebbe un grande affare".