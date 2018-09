RMC SPORT - Beneforti: "Napoli-Fiorentina gara risolta da un episodio"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così anche delle gare di Serie A giocate ieri: “Il Napoli contro la Fiorentina? “È stata una partita risolta da un episodio. La Fiorentina poteva tranquillamente non perderla. I viola non hanno demeritato ma è da rivedere. La Fiorentina che ci aspettavamo poteva fare risultato anche a Napoli ma questa squadra è stata dentro la partita fino alla fine. Per me è prematuro pretendere qualcosa dai viola".