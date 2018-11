RMC SPORT - Beneforti: "Non è giusto mettere in discussione Gattuso"

Milan in zona Champions dopo la vittoria sul Genoa, ai microfoni di RMC Sport ecco il commento di Claudio Beneforti: "Non è giusto che per ogni risultato negativo Gattuso venga messo in discussione. Già aspettano due sconfitte di fila per mandarlo via, perché sono già stati avvisati altri allenatori. Quando vivi così, fai male alla squadra, che va in campo nervosa. Lui mi sta sorprendendo, sta facendo meglio di quanto pensavo. Merita almeno di finire la stagione".