RMC SPORT - Beneforti: "Paradosso Destro. Un rinforzo per Napoli e Inter"

L'Intervento del giornalista del Corriere dello Sport Claudio Beneforti, ospite del 'Live Show' di RMC Sport:

Sul momento del Milan:

"L'eliminazione inaspettata dall'Europa League pesa. C'è anche il problema economico intorno al futuro di Higuain, che non sa dove sarà dopo domani. Suso e Romagnoli poi non potevano essere al meglio a Bologna dopo i guai fisici e quando non sei in condizione farai sempre fatica".

Il Bologna riparte dal pareggio col Milan:

"Ora se non fa una vittoria tra Parma e Lazio diventa difficile recuperare tutto questo terreno, poi bisogna vedere i risultati degli altri. L'Empoli di Iachini non credo possa retrocedere, forse più indietro ci sono Spal e Udinese che al momento sono più squadra di Bologna".

Su Santander e i problemi del Bologna:

"Non ha tradito lui, che ha sempre lottato, ma gli altri. Il problema del Bologna è la poca qualità della squadra, la società e un allenatore che sta facendo fatica anche a livello di esperienza. Sembra un paradosso ma in panchina c'è un giocatore, come Destro, che guadagna 2 milioni di euro l'anno. Non può giocare 4 minuti ogni tre partite, non troverà mai la continuità giusta. C'è un problema di gestione, ritengo che i gol di Destro servano a questa squadra".

Chi tra le squadre di vertice deve rinforzarsi di più sul mercato?

"L'Inter un centrocampista importante potrebbe aggiungerlo, il Napoli anche può farlo se perde Diawara. Tu puoi prendere chi vuoi, ma la Juventus rimarrà sempre più forte e ora non sta neanche prendendo più gol. L'Atalanta con un giocatore in più, in mezzo al campo o un esterno importante, sarà difficilmente superabile. Gasperini gioca il calcio più europeo di tutti".