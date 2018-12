RMC SPORT - Beneforti: "Pari della Roma più grave di quello della Lazio"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così del 2-2 della Roma: “E' un pareggio più grave di quello della Lazio. Il secondo gol è sconfortante per come arriva. Non si può prendere quel gol lì a venti secondi dalla fine. E' assurdo stare così alti a pochi secondi dalla fine".