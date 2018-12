RMC SPORT - Beneforti: "Pastore? Impalpabile. Juve, oggi tutti insufficienti"

Nel corso del 'Live Show' di RMC Sport, il giornalista del Corriere dello Sport Claudio Beneforti ha analizzato le partite di Champions delle italiane:

La Roma ha perso a Plzen...

"Questa partita non conta niente, non la farei così drammatica. Nessuno vuole mai perdere, è chiaro, ma quando incontri una squadra che ha fame e tu hai già mangiato è inevitabile che concedi qualcosa. Guarda il Barcellona ieri sera, in condizioni di normalità avrebbe battuto il Tottenham. Non sto dicendo che la Roma non sia in crisi, ma oggi non è una tragedia. È più grave quello che è successo in passato e a Cagliari sabato scorso".

Sulla prestazione di Pastore:

"Impalpabile. Non è mai stato dentro con la testa, ha sbagliato atteggiamento. Questo è grave, lui al contrario di altri non gioca proprio. Forse non si sente dentro al progetto o forse non ha la giusta condizione, ma mi sembra più un problema mentale che fisico".

Ieri sera Inter e Napoli hanno abbandonato la Champions...

"L'Inter non ha fatto il suo, ha regalato la qualificazione: è colpevolmente fuori dalla Champions. Se non batti il PSV meriti di andare in Europa League. Diverso il discorso del Napoli, è difficile andare a fare gol o risultato ad Anfield. Il Liverpool gioca con un'intensità pazzesca, poi hanno Salah. Agli azzurri è mancata la vittoria a Belgrado".

Allegri sarà molto arrabbiato con la sua Juventus:

"Lo abbiamo visto molto arrabbiato. La Juventus sta giocando male, anche Ronaldo e Mandzukic: alcuni giocatori sono irriconoscibili. Dietro quando manca Chiellini manca tanta personalità: Rugani è ancora acerbo per la Champions anche se oggi ha affrontato una squadra di seconda fascia. Forse stanno avvertendo il derby, in programma sabato, tra tre giorni e non tra una settimana. Se fossi un tifoso del Torino oggi avrei preferito vedere una vittoria della Juventus. Il risultato di Valencia poi avrà condizionato la squadra, altrimenti non si spiega questa involuzione".

Douglas Costa non arriva alla sufficienza...

"È difficile trovarne uno, non lo riesco a vedere. Il rigore che ha preso è un rigore che la Juventus non prende mai, è un errore di poca concentrazione. I bianconeri non hanno la stessa fame di sempre".