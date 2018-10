RMC SPORT - Beneforti: ''Rigore Juve può starci, l'Empoli può salvarsi''

Intervenuto ai microfoni di RMC SPORT, Claudio Beneforti ha parlato della vittoria della Juventus: ''Sul rigore concesso? Secondo me il rigore si può dare poi se dell'Empoli non sarebbe stato dato è un altro discorso. Si va sempre in questi termini quando c'è di mezzo la Juventus probabilmente perché prima c'è stato quel fallo di mano che è andato a riguardare. L'Empoli non meritava di perdere, ha fatto una partita importante, gioca a calcio e giocando così penso che possa anche salvarsi. La Juventus non meritava di vincere perché l'approccio non è stato giusto, è pesata la fatica, ma non ha vinto rubando per il rigore che non c'era, Il suo l'ha fatto''.