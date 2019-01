RMC SPORT - Beneforti: "Roma ferma ma servirebbe un centrocampista"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Soares-Inter? Non credo ci fosse un'emergenza terzini nell'Inter ma evidentemente è capitata questa opportunità che è stata presa al volo. Comunque io resto convinto che il Napoli resti favorito per il secondo posto ma è legittimo che l'Inter ci provi anche attraverso il mercato".

L'immobilismo Roma come lo giudichi?

"E' l'immobilismo degli americani che hanno una cultura sportiva molto diversa dalla nostra. Monchi non si muove perché evidentemente ha ricevuto istruzioni da Pallotta. Ma è chiaro che alla Roma manca qualcosa a centrocampo. Il De Rossi di adesso non si sa cosa potrà dare in campo. Detto questo la Roma ha i giovani più forti del campionato da Kluivert a Pellegrini passando per Zaniolo".

Il colpo che ti è piaciuto di più sino ad ora?

"Muriel con Pantaleo Corvino che lo ha strappato al Milan. E' un grandissimo colpo che è stato valorizzato dalle reti che ha segnato contro la Sampdoria. Nel secondo gol, partendo da centrocampo, ha dimostrato di essere un grande talento. Sul mercato mi sta appassionando molto il Genoa. I tifosi sono estremamente critici nei confronti di Preziosi che però nel tempo ha portato tantissimi giocatori formidabili. Io Preziosi come presidente a Bologna lo vorrei".

Benatia cederà ai soldi e smetterà di essere un giocatore europeo accettando l'offerta che arriva dall'Al-Duhail?

"I soldi sono molto importanti. E' chiaro che se Benatia decide di andare di Qatar smette di giocare a calcio, io fossi in lui preferirei guadagnare meno ma continuare ad essere un giocatore vero. Se la Juve non trova un sostituto non lo lascia andar via, altrimenti potrà partire perché non è mai consigliabile avere un giocatore scontento negli spogliatoi".