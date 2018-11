RMC SPORT - Beneforti: "Roma malissimo contro le piccole"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport Live Show: “La Roma contro le piccole ha raccolto davvero pochissimo. Siamo al paradosso anche perché le gare in cui ha inciampato sono state tutte a ridosso della Champions. La Roma ha dei limiti profondi e anche Di Francesco non riesce a gestire una situazione assurda perché la Roma non può regalare queste partite, anche se l'Udinese ha giocato in maniera molto attenta. I demeriti della Roma sono importanti".