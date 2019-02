Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato così i risultati di oggi: "La Roma ha momenti da grandissima squadra e momenti in cui concede troppo a squadre di uno spessore inferiore. Anche contro il Bologna aveva concesso tanto. Roma ha giocatori eccezionali ma si perde troppo dentro la partita in situazioni di gioco che non sono da grande squadra".

La Roma prende troppi gol?

"Se Manolas si è fatto male e non riesce a recuperare sarà un grosso problema per Di Francesco perché non ha alternative in difesa. Monchi sulla difesa non ha fatto niente di eccezionale sul mercato".