Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato così del possibile addio alla Juve di Benatia: "I soldi sono molto importanti. E' chiaro che se Benatia decide di andare di Qatar smette di giocare a calcio, io fossi in lui preferirei guadagnare meno ma continuare ad essere un giocatore vero. Se la Juve non trova un sostituto non lo lascia andar via, altrimenti potrà partire perché non è mai consigliabile avere un giocatore scontento negli spogliatoi".