RMC SPORT - Beneforti: "Spal aggressiva, l'Inter può rischiare a Ferrara"

© foto di Marucci

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'Inter impegnata stasera a Ferrara contro la Spal: "Mi aspetto una Spal particolarmente aggressiva che vuole mettere fine alle sconfitte. Se l'Inter non avrà superato la vittoria in Champions sicuramente rischierà. Così come rischieranno il Napoli in casa contro il Sassuolo e la Lazio che si troverà di fronte una Fiorentina che cerca di affermarsi anche in trasferta"