RMC SPORT - Beneforti: "Totti ingombrante, Pallotta rinuncerà a Baldini"

Il giornalista Claudio Beneforti ha parlato ai microfoni di RMC Sport del derby di Roma in programma sabato e della situazione societaria in casa giallorossa: "È una partita fondamentale perché se la Roma perde il derby può scoppiare il pandemonio. Uno che vive a Roma vede Totti in un certo modo chi vede il calcio in maniera più neutrale vede Totti come un giocatore infinito ma è un dirigente ingombrante. La Roma non può vivere un attimo di serenità neanche dopo una larga vittoria sul Frosinone. Il braccio destro di Pallotta che si dimette dopo l’interpretazione di Totti non può passare inosservato. Alla fine Pallotta dovrà rinunciare a Baldini perché Totti non si tocca".

Leggi l'intervista completa, CLICCA QUI!