RMC SPORT - Benevento, Iemmello: "Se mi vogliono, io resto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Pietro Iemmello, attaccante e match winner del Benevento, ha parlato in zona mista dopo il successo contro il Milan: "È stata una bella emozione, sia per me che per la squadra, ora ci godiamo questi due giorni di pausa. La stagione? Il rammarico c'è ed è tanto, abbiamo vinto anche molti scontri diretti. Guardare indietro può essere di insegnamento per il futuro. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto, se mi vogliono resto. I tifosi? Sono stati da esempio per tante altre tifoserie. Mercoledì hanno cantato ed incitato la squadra, oggi si sono presentati nonostante la squadra sia già retrocessa".