RMC SPORT - Bergomi: "Inter anti-Juve? Deve consolidare la Champions"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da RMC Sport e TMW a margine del premio Viareggio Sport, l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha commentato il possibile ruolo di anti-Juve dei nerazzurri: "Devono consolidare la Champions, magari riuscendo ad arrivare terzi. Nel calcio di oggi bisogna esserci in Champions. E poi magari devono fare il percorso più lungo possibile in Europa, magari dandosi anche la Coppa Italia come obiettivo. Poi anche in questa stagione può provare ad accorciare il gap ed essere lì a giocarsela col Napoli".

Cosa manca?

"Avevano individuato un giocatore come Modric: è vero che ha una certa età, ma ha qualità che aiutano tutti quanti. Senza nulla togliere a Brozovic, però è un giocatore che avevano individuato".

Sulla Fiorentina.

"Con la Fiorentina, con le squadre giovani, serve pazienza. Ha toccato picchi di gioco importanti, poi ci sta una flessione perché magari non vuoi prendere gol e davanti fai un po' fatica. La garanzia è l'allenatore, ha idee e bisogna soltanto farlo lavorare".

Su Chiesa e Pjaca.

"Chiesa bene, dà tutto e ha dei lampi di gioco eccezionali. Pjaca è uno di quei giocatori di talento che hanno bisogno di una chiave d'entrata giusta. Poi viene da un infortunio, bisogna capire bene come utilizzarlo. E poi anche lui deve farsi un esame di coscienza. Però ha talento, serve pazienza".

L'Inter sarebbe una piazza giusta per Chiesa?

"Qualsiasi piazza va bene, è un ragazzo perbene. Il nostro calcio ha bisogno di esempi positivi. L'Inter andrebbe bene ma andrebbe bene qualsiasi squadra. Certo, in nerazzurro sarebbe perfetto".

Si parla di un ritorno di Benassi.

"Non lo so, parlavamo prima di migliorare questa squadra: è un ragazzo che riesce a trovare il gol, ha i tempi di inserimento. Poi non so che valutazioni farà l'Inter, però sicuramente sta facendo il suo".