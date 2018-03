RMC SPORT - Bergomi: "Italia non così malata come vogliono farci credere"

Fonte: Intervista a cura di Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

"Sono due squadre che lavorano bene, l'Inter negli ultimi dieci anni ha vinto tanti campionati e lavora molto bene. Alla Fiorentina mi lega un sentimento forte e credo possa venir fuori un bel match. All'Inter mancano dei giocatori, ma ha un allenatore importante, sa far giocare bene la squadra ed è mentalizzato sul risultato". Così Giuseppe Bergomi, ai microfoni di 'RMC Sport', presente a Viareggio per la finale del prestigioso torneo.

Cosa pensi dell'addio di Sabatini al gruppo Suning?

"Mi ha sorpreso, Walter è un dirigente preparato e specialmente in questo calcio in cui ti devi autofinanziare lui poteva sicuramente aiutare. Dispiace non vederlo più nella dirigenza nerazzurra, era un bel personaggio".

Vuole ricordare la scomparsa di Pierluigi Casiraghi?

"Mi dispiace tantissimo, lo conoscevo bene. All'Inter ha lavorato col cuore e ci capiva tanto di calcio. Veramente una grave perdita".

Si rinnova il duello Juventus-Napoli.

"La Juventus ha una rosa più profonda, abituata a restare al vertice, e dobbiamo ringraziare il Napoli che riesce a restare agganciato alla vetta. Bella anche la lotta Champions e quella salvezza, è tutto aperto. Tornando al duello Scudetto, credo che le coppe possano decidere qualcosa perché per la Juventus il doppio impegno con il Real Madrid sarà davvero pesante".

Cosa pensa di questa caccia della Federazione al ct?

"Io sono legato a Di Biagio, è un uomo che lavora bene e conosce la federazione. Non dobbiamo focalizzarci sul risultato, ma dobbiamo pensare alla prestazione. Lui ha proposto un'Italia coraggiosa e qualsiasi cosa succede lui ha lavorato bene. Noi non siamo così malati come vogliono farci credere, abbiamo buoni giovani e anche gli anziani possono dare ancora qualcosa. Ci manca qualcosa dal punto di vista del talento, il numero 10, ma nel complesso non siamo così male".