RMC SPORT - Bergomi: "Roma, non fidarti del Real. Ma CR7 è insostituibile"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW e RMC Sport a un'ora dalla sfida di Champions League che vedrà la Roma protagonista questa sera, Beppe Bergomi dice la sua sui giallorossi: "Non mi fido mai del Real Madrid, ha tante qualità e può sempre trovare le motivazioni giuste. All'andata è stata una lezione di calcio, anche se erano momenti diversi. Vengono entrambe da una sconfitta in campionato e hanno numeri simili nel loro percorso".

Totti entra nella hall of fame della Roma.

"Non c'erano dubbi. È la storia. Io ho assistito al suo addio e da milanese alcune cose non le capivo, le ho capite quando ero qui. Totti è la Roma".

Che carriera potrà fare in un ruolo diverso da quello a cui era abituato?

"Deve crescere, come in tutte le cose. Deve stare vicino a quelli più bravi, con la voglia di imparare dall'esperienza. Può fare bene, può dare una mano alla Roma".

Il Real Madrid di Solari sembra in crisi di identità.

"Avevo commentato la gara di andata e sembrava che anche senza Ronaldo potessero andare avanti. Invece gli manca. Anche in giocatori come Isco per esempio che ora è in difficoltà".

È stata sottovalutata la cessione di CR7?

"Se la sua volontà era quella di andare via sarebbe stato difficile tenerlo. A livello di mentalità è insostituibile".

Roma double face tra campionato e Champions, al netto della gara del Bernabeu.

"Ha il girone più facile in assoluto, e anche le piccole vengono a Roma a giocarsela. In Europa il calcio è diverso, poi le partite sono meno tattiche e devi trovare la concentrazione giusta".

La Roma può battere il Real Madrid?

"Sì. Però è una gara da non sottovalutare, le loro qualità tecniche sono enormi. Ma la Roma ha le potenzialità per vincere".

Tanta pressione su Schick, di nuovo titolare.

"Deve anche togliersela questa pressione e giocare più libero. Poi va messo nelle condizioni per dare il massimo nel suo ruolo, che forse non è quello di prima punta".