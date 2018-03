RMC SPORT - Bergomi: "Valori Inter diversi dagli altri: onestà e lealtà"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della festa per i 110 anni della storia dell'Inter: "In questo momento è più importante pensare ai 110 anni della storia dell'Inter, con valori di onestà e lealtà diversi da tutti gli altri. Dobbiamo essere orgogliosi tutti di aver fatto parte di questa storia, di questo club, sia che tu abbia fatto una o 800 presenze con questa maglia. L'Inter di oggi? Sono tutti ragazzi di valori e nella squadra ci sono delle guide importanti. Stasera qui ci sono sicuramente dei giocatori che possono essere presi da esempio. Tornare in Champions? La strada è in salita ed è complicata ma i margini ci sono. Deve recuperare la serenità che c'era ad inizio anni. In chi mi rivedo? Sono epoche diverse, ma Skriniar sta facendo una stagione importante. Chi è il più grande difensore della storia dell'Inter? A me fai questa domanda? Tanti.. Io sono il meno indicato per rispondere".