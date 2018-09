RMC SPORT - Bernardeschi: "Contento per la vittoria, dispiace per CR7"

Fonte: Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i migliori in campo nel 2-0 ottenuto dalla Juventus a Valencia, Federico Bernardeschi commenta così il successo dei bianconeri: "Sono contento della prestazione, sono contento della vittoria della squadra in un campo non facile, perché era veramente difficile. Poi si è complicata anche la partita e abbiamo reagito da grandissima squadra quale siamo".

Ronaldo è uscito in lacrime.

"Secondo me non era la decisione più giusta, ma se l'arbitro ha visto così, non ci potevamo fare più niente. Sappiamo quanto Cristiano ci tenesse a partire bene stasera, era molto carico, e voleva aiutarci a vincere. Mi dispiace per lui perché sapevo quanto ci tenesse a iniziare bene questa Champions con la Juve. È andata così, ma quando ritornerà si farà sentire, quello sicuro".

Avete iniziato alla grande, anche senza Ronaldo.

"La Juventus ha sempre dimostrato sacrificio, ha sempre dimostrato che ogni giocatore si sacrifica per l'altro e ha dimostrato sempre di essere una grandissima squadra. L'assenza di Cristiano nelle prossime partite peserà, però sono sicuro che quando ritornerà sarà ancora più decisivo".

Adesso viene il difficile per te?

"Difficile dipende da che punto di vista si guarda, credo che la mia sia stata sempre una crescita lineare, continua, e devo continuare su questa strada. L'importante è lavorare, sacrificarsi, metterci il cuore, l'umiltà e la volontà. Queste sono le basi da cui partire per fare una grandissima stagione, sia personale che di squadra".

La strada è in discesa?

"Sì, la strada è in discesa, ma abbiamo vinto la prima, poi ci sarà la seconda da affrontare, poi il Manchester United. Ma avere tre punti alla prima giornata è già una grandissima cosa".