RMC SPORT - Berni: "Juve senza concorrenti: monologo bianconero"

Fabrizio Berni, ex calciatore, è intervenuto in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport per parlare della corsa Scudetto: "Al momento la Juventus ha poche concorrenti in Italia, ha un parco di giocatori di assoluta qualità. Credo che anche questo campionato sarà un monologo bianconero. Riconosco che l'Inter abbia fatto uno sforzo economico importante. Il Napoli sulla carta non si è rinforzato e la Roma ha comprato giocatori validi ma non è all'altezza della Juventus".