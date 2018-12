RMC SPORT - Berti: "Carrarese, Baldini top. Lafont? Poche critiche"

© foto di Federico De Luca

"Siamo in Italia e solo qui succedono queste cose. È follia arrivare a metà novembre e non sapere che squadre partecipano al campionato". Questo il commento di Gianluca Berti, ex portiere e direttore generale della Carrarese, su quanto accaduto nel calcio italiano durante l'estate. In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport ha poi parlato del momento della società toscana di Serie C: "Silvio Baldini è un allenatore che sta troppo avanti, può allenare a livelli più alti. Ha ritrovato grandi stimoli e questo mi può far solo che piacere, lo conosco da tanto. Non è da Serie C, è un valore aggiunto. Lavoriamo per migliorarci, ora siamo lì davanti e speriamo di arrivarci fino in fondo".

Quanto conta avere in attacco Tavano e Maccarone?

"Conta, sono giocatori che per esperienza e voglia si stanno dimostrando superiori agli altri".

Su Lafont:

"Ha grandi margini di miglioramento, è talmente giovane: può sbagliare, bisogna mettere in cantiere la possibilità che farà qualche errore. Siamo abituati a grandi portieri noi italiani, ma bisogna stare molto sereni con le opinioni e con le critiche. Se viene massacrato, sarà difficile arrivare a fine anno".

Su Cragno:

"Sta facendo un grandissimo campionato, ma un conto è giocare a Cagliari e un conto è giocare alla Fiorentina. La pressione è diversa nelle due piazze".

Un commento sul cambio dall'allenatore a Empoli?

"Andreazzoli ha giocato le sue ultime 5 partite con tutte grandi squadre, le ha incontrate tutte. Dopo l'Empoli ha incontrato squadre più alla portata e con Iachini ha fatto più punti, anche con un po' di fortuna per il calendario. Bisogna fare tutte le valutazioni".

È lo stesso discorso del cambio tra Ballardini e Juric al Genoa?

"Sicuro, Juric è stato un po' penalizzato dal calendario".

La Roma?

"Non sta dando quello che tutti si aspettavano. La Roma non è uguale al Napoli e all'Inter, ma poco ci manca. È la nota negativa del campionato".