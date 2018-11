RMC SPORT - Bertoni: "Ancelotti tra i migliori al mondo. Sarri merita il Chelsea"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex giocatore anche di Napoli e Fiorentina, a RMC Sport Live Show ha parlato così della squadra azzurra e della Juventus: "In Italia Juventus favorita per il titolo? Se la Juve continua in Champions League può avere un calo ma ha una media da scudetto. Il campionato italiano è diventato noioso negli ultimi anni perché vince sempre la Juve da sette anni a questa parte. Il Napoli? Ho visto l’ultima gara, il Napoli era superiore al Genoa e nonostante la pioggia ha vinto. Ancelotti è sicuramente uno dei migliori allenatori al mondo ma anche Sarri ha fatto molto bene, tanto da meritare di andare ad allenare il Chelsea".