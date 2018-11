RMC SPORT - Bertoni: "Lautaro grande giocatore. Serie A noiosa"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex giocatore anche di Napoli e Fiorentina, a RMC Sport Live Show: “Quando giocavo io era difficile stare in Serie A perché c’era il catenaccio e difensori molto più forti di allora. Ma questo è un discorso che vale per tutto il calcio moderno”.

Boca-River, l’andata di Copa Libertadores è finita 2-2, come ha visto questa partita?

“La partita è stata aperta e interessante. Non una grande partita come dicono tanti altri. E’ stato un match tirato con il River che forse ha giocato meglio del Boca. E così sarà il ritorno, una gara che rimarrà aperta fino alla fine. Il River è un po’ meglio come squadra, mi piace molto Palacios e sono certo che avrà un gran futuro. E’ dinamico, sa calciare molto bene ed è già un giocatore molto interessante. Il Boca è cambiato quando è uscito Pavon. Chi vince? Chi gioca in casa ha sempre un leggero vantaggio ma per me resta una partita aperta ad ogni risultato”.

Da Lautaro Martinez si aspettava un approccio diverso nel campionato italiano?

“Per me è un grande calciatore ma dobbiamo dargli tempo di adattarsi. Spalletti lo sta inserendo piano, piano così che quando sarà titolare sarà subito protagonista”.

Che pensa di Pratto? Passato anche in Italia che si è fatto valere con il River…

“L’allenatore gli ha dato fiducia e lui ha risposto facendosi trovare pronto al momento giusto. L’esperienza che ha fatto anche all’estero conta molto specie in partite come il Superclasico”.

In Italia Juventus favorita per il titolo?

“Se la Juve continua in Champions League può avere un calo ma ha una media da scudetto. Il campionato italiano è diventato noioso negli ultimi anni perché vince sempre la Juve da sette anni a questa parte”.

Il Napoli come lo hai visto sino ad ora?

“Ho visto l’ultima gara, il Napoli era superiore al Genoa e nonostante la pioggia ha vinto. Ancelotti è sicuramente uno dei migliori allenatori al mondo ma anche Sarri ha fatto molto bene, tanto da meritare di andare ad allenare il Chelsea”.

Pallone d’Oro, chi lo vincerà quest’anno?

“Uno dei migliori giocatori che lo ha dimostrato anche in Nazionale è stato Hazard, ma si può dire lo stesso di Modric e anche Mbappé ha fatto un gran Mondiale”.