RMC SPORT - Bertoni: "River-Boca è stata una vergogna mondiale"

© foto di Federico De Luca

Ospite di RMC Sport, l'ex Fiorentina e Napoli, Daniel Bertoni ha parlato di quanto successo in occasione di River Plate-Boca Juniors, rinviata a data da destinarsi dopo gli scontri di sabato sera: "Se non possiamo fare neanche una partita di calcio, andiamo via tutti noi in Argentina, perché non è possibile che non ci si faccia. Quello che è successo è una vergogna mondiale".