RMC SPORT - Bertoni: "Simeone può dare di più, Pezzella rimanga a Firenze"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex attaccante di Fiorentina e Napoli, ha parlato in esclusiva a "Garrisca al Vento!", trasmissione a cura di FirenzeViola.it in onda su RMC Sport. Queste le sue parole:

Su Simeone: "Credo che possa dare anche di più, perchè è un vero bomber. Mi aspetto che anche in queste ultime tre giornate continui a far bene come con il Napoli e che porti la Fiorentina in Europa League. Credo che per lui, come per tutta la squadra, la morte di Astori sia stato un momento molto forte, che ha dato una grande spinta".

Sulla Fiorentina: "Credo che meriterebbe di giocarsela con le più forti del campionato. Se però vuoi vincere, nel calcio di adesso, devi fare qualche pazzia spendendo prezzi che la società viola non vuole spendere. Però è l'unico modo per vincere. Penso a Salah, che dopo i viola è andato alla Roma e al Liverpool per poi diventare una star mondiale. I soldi hanno contato molto in quell'affare".

Su Pezzella: "La Fiorentina non può perderlo in estate. Io lo dissi già tempo fa ai viola: prendetelo perché un ottimo giocatore. Ha una grande personalità e comanda la difesa molto bene, la squadra viola ha fatto un bell'acquisto".

Sul Mondiale: "L'Argentina ha tanti attaccanti fortissimi. Ci sono giocatori come Lautaro Martinez e Icardi che ancora aspettano le loro chance, ma il problema dell'albiceleste è dietro, non davanti. Ancora bisogna decidere chi portare come portiere. Anche Pezzella in difesa ha qualche possibilità di andare in Russia".

Sul Napoli: "Rimanere con 10 uomini ad inizio partita fa sì che la partita diventi difficilissima. In più non ha reagito e la Fiorentina, al momento giusto, è stata brava a colpire. Credo che a questo punto lo scudetto sarà della Juventus, anche se ci sono stati errori arbitrali decisivi durante il campionato".