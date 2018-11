RMC SPORT - Bertotto: "Udinese più motivato. Genoa-Samp emozionante"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Per presentare Udinese-Roma e commentare le ultime uscite della Nazionale di Mancini, l'ex giocatore Valerio Bertotto è intervenuto su RMC Sport nel corso del 'Live Show':

Domani Udinese-Roma, che gara sarà?

"L'Udinese non sta vivendo un momento positivo e il cambio d'allenatore certifica ciò. Domani chi sarà più sfrontato, riuscendo a mantenere l'equilibrio, farà da padrone. Per i friulani il cambio in panchina darà qualche motivazione in più, ma la Roma è una signora squadra, allenata da un tecnico bravissimo. Quando affronti giocatori sopra la media, devi avere un'attenzione maggiore".

Sul derby di Genova:

"Sarà una gara particolare sotto l'aspetto emotivo dopo tutto quello che è accaduto. Il Genoa ha avuto qualche difficoltà, ma il derby dà sempre stimoli ulteriori e importanti. La Sampdoria sta facendo un discreto campionato, ha un impianto di gioco saldo con un ottimo allenatore. Speriamo che ne venga fuori un bel derby".

Sul processo di rinnovamento del calcio italiano:

"Le Nazionali federali stanno facendo un grandissimo lavoro, sta uscendo fuori qualcosa di positivo. La Nazionale maggiore deve essere il culmine del movimento che coinvolge i migliori giovani italiani. Le società devono lavorare ancora di più con i ragazzi, così tutto il nostro calcio ne gioverà".

Da ct della nazionale di Lega Pro ha avuto ragazzi come Lazzari e Faragò...

"C'è anche Paganini del Frosinone, così come Gori. Per me è stato un piacere condividere con loro un percorso".