RMC SPORT - Bia: "Icardi-Inter, Wanda le trattative non si fanno in tv"

© foto di Alessio Alaimo

Giovanni Bia, ex difensore anche di Napoli e Inter oggi procuratore tra gli altri di Cigarini, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tanti temi e anche della serata di Europa League: "Caso Icardi come finirà? Penso che questa frattura porterà all'addio tra il giocatore e la società. Con l'avvento di Marotta sono cambiate delle cose e la proprietà si è schierata con i propri dirigenti. E' stato dato aut aut a Icardi e credo che alla fine sarà addio".

Togliere la fascia in mezzo alla stagione significa che c'era qualcosa che non andava anche nello spogliatoio?

"Dipende anche dalle società. In alcune squadre prima di fare certe scelte si interpellano i senatori dello spogliatoio ma all'Inter non c'è un nucleo storico che abbia in mano lo spogliatoio. Non è più l'Inter degli argentini con uno zoccolo duro. Il problema è che chiunque arrivi all'Inter fa ciò che vuole".

Wanda Nara è un caso unico nel mondo dei procuratori oppure no?

"I procuratori cercano sempre di tenere nascoste le trattative e certe situazioni. Solitamente i procuratori cercano di spegnere ogni tipo di situazione mentre Wanda Nara ha fatto il contrario. L'unica cosa che le si può rimproverare è che le trattative si fanno in società e non in televisione e penso che questo abbia dato noia alla società dell'Inter. Siamo di fronte a un contesto in cui vale tutto. Questa situazione non fa parte della normalità del mondo dei procuratori".

Che pensi della Juventus che ieri ha perso a Madrid con l'Atletico?

"Penso che in Italia siamo già a fare i processi. La Juve fa sempre bene in Italia ma in Champions è un'altra cosa e un'eliminazione agli ottavi sarebbe pesante. Va detto però che la Juventus ha trovato l'avversario peggiore agli ottavi e per vincere ci vuole anche un po' di fortuna".

Che pensi della possibilità che in futuro Sarri possa sostituire Di Francesco sulla panchina della Roma?

"Secondo me ci starebbe bene perché la Roma punta su giovani e un gioco offensivo. Caratteristiche che ritroviamo anche in Sarri che, come dimostra al Chelsea, fa più fatica ad allenare i senatori".

Che pensi della situazione del Cagliari?

"Purtroppo non ha preso i punti che avrebbe meritato. Pesano tanto anche gli infortuni e in una squadra che lotta per non retrocedere questi giocatori infortunati avrebbero potuto fare la differenza. Maran si è trovato senza cinque titolari e a quei livelli è complicato fare a meno di questi giocatori. Dessena? Ha fatto una scelta importantissima lasciando la Serie A e il Cagliari. Mi auguro che possa tornare in A con il Brescia perché lui crede molto in questo progetto".