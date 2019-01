RMC SPORT - Bia: "Muriel grande acquisto. Milan, mercato quasi impossibile"

© foto di Image Sport

Giovanni Bia, noto agente, a RMC Sport Live Show: "Muriel con Simeone? Muriel non può dare fastidio a Simeone perché è un giocatore diverso. Per la Fiorentina è un grandissimo acquisto fatto in maniera molto veloce da parte di Corvino. Secondo me giocheranno insieme Muriel e Simeone".

Che mercato ci dobbiamo aspettare in questo mese?

"Credo che sarà come ogni anno. Un mercato di aspettative che poi verranno abbastanza deluse perché non ci sono grandi nomi che possono girare. Non succederà niente di eclatante. Sicuramente l'operazione Muriel è tra le più importanti di questa sessione ed è stata fatta il due gennaio".

Nessuno potrà avvicinarsi alla Juventus?

"Penso proprio che la Juve abbia già lo scudetto in tasca. La Juventus quest'anno vuole fare il triplete e Cristiano Ronaldo ha portato ulteriore fame ad un gruppo già di per sé affamato".

Cosa deve fare il Napoli in prospettiva per avvicinarsi alla Juventus?

"Se fossi Giuntoli non venderei Allan. Se il Napoli vuole continuare a costruire qualcosa di importante deve tenere Allan che è un perno della squadra. Barella è un ottimo giocatore ma gli manca qualcosa per arrivare ad Allan".

Ferrari resterà a Sassuolo a gennaio?

"Penso proprio di sì. Hanno rifiutato offerte importanti in estate e penso proprio che non partirà adesso perché Ferrari è una pedina molto importante per la squadra. Non ci saranno operazioni di mercato in questo senso".

Cigarini rimarrà al Cagliari?

"In questo caso potrebbe esserci qualcosa. Vuole fare il titolare. Lo incontrerò nei prossimi giorni e valuteremo insieme con grande serenità le soluzioni che avremo".

Soriano e Sansone servivano al Bologna?

"Sì perché mancava esperienza in quei reparti. Loro possono aggiungere esperienza e qualità ad una squadra forte ma forse un po' troppo giovane. Con altri due innesti, magari in difesa, possono puntare alla salvezza".

Calciomercato fino al 31 gennaio, è giusto?

"Questa estate era stata intrapresa una strada con la fine del calciomercato prima dell'inizio del campionato. Ancora una volta hanno cambiato le carte in tavola e per l'ennesima volta abbiamo dimostrato poca serietà e poca coerenza".

Due nomi per il Milan?

"Ci sono pochi nomi che possono fare la differenza nel Milan, Muriel poteva far comodo. Non è facile trovare giocatori da Milan e quei pochi che ci sono non si muovono. Per il Milan è un mercato quasi impossibile".

Inter, sarà quello estivo il primo mercato di Marotta?

"Penso di sì. Marotta prenderà le redini dell'Inter piano piano e penso stia già programmando il mercato estivo. Hanno una grossa grana con Nainggolan che non sta rendendo per quello che è stato pagato. Marotta dovrà risolvere questo problema gestionale".

Chi lascerà il segno nel 2019?

"Zaniolo, Chiesa e Barella stanno facendo cose straordinarie. Tonali non lo vedo ancora alla pari degli altri perché non ha mai giocato in Serie A. La sorpresa dell'anno per me sarà Barella mentre Chiesa non lo considero neanche più un giovane o una sorpresa".