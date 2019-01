RMC SPORT - Bianchi: "Allan-Psg? A certe cifre nessuno è indispensabile"

© foto di Federico De Luca

L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Il Psg su Allan.

Dipende tutto da quanto lo pagano, non ci sono incedibili nel calcio. Se una squadra paga Allan in una maniera superiore al suo valore una società non può non cederlo. Bisogna anche tenere conto dei bilanci, e certe offerte portano a plusvalenze enormi. Non bisogna fare gli schizzinosi.

Un contraccolpo l’assenza di Allan in Europa League?

L’Europa League è una manifestazione importante dalle semifinali in su. Il Napoli è attrezzato bene in casa, con tanti giovani. A certe cifre nessuno è indispensabile. Allan ha la possibilità di andare a guadagnare quattro volte di più, è difficile tenere un giocatore che ha quelle richieste.

Piatek al Milan e Higuain al Chelsea.

Higuain è un valore certo, quest’anno ha avuto difficoltà ma negli anni ha sempre fatto benissimo. Piatek è stato una sorpresa, non mi ricordo una ipervalutazione del prezzo in pochi mesi di campionato.

Cosa serve per colmare il gap con la Juventus?

Sarebbe necessario che le squadre metropolitane tipo Inter e Roma fossero altamente competitive, per far perdere punti a Juve e Napoli.