RMC SPORT - Bianchi: "CR7 è superiore a tutti. Mi piace questo Torino"

Nel corso del secondo tempo di Torino-Juventus ha parlato a RMC Sport Live Show Rolando Bianchi, ex attaccante granata: "Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale e lo sta dimostrando anche questa sera. E' superiore a tutti e vuole essere sempre protagonista".

Sono compatibili Belotti e Zaza nel Torino?

"A me questo Torino sta piacendo davvero tanto e gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro. La mentalità di Zaza è quella giusta, peccato per l'episodio del rigore. Io sono dell'idea che i giocatori bravi vanno fatti giocare e Zaza è bravo".

Baselli invece di cosa manca per essere tra i migliori?

"A me piace come giocatore ma deve crescere a livello caratteriale perché manca ancora qualcosa a livello di continuità. Se vuole ambire alla Nazionale deve migliorare sotto questo aspetto".

Italiane in Europa, sorpreso dai verdetti?

"Il calcio italiano è calato nella qualità dei singoli calciatori. Ma lo stesso discorso vale anche a livello mondiale. Adesso ci sono giocatori sì ottimi ma le squadre sono meno forti di qualche anno fa. Il campionato italiano nello specifico ha avuto una grande frenata negli ultimi anni".

La stagione con la Reggina e Mazzarri in panchina come la ricordi?

"Fu un'impresa impossibile da rifare oggi. Si era creata l'amalgama giusta e così siamo riusciti a togliere i 15 punti di penalizzazione e a salvarci. E' stata un'impresa praticamente impossibile, unica. Mi porterò sempre nel cuore quella cavalcata".

Di Mazzarri allenatore che ricordi hai?

"E' capace di dare equilibrio e serenità all'ambiente anche nei momenti più delicati. Il suo difetto allora era quello della comunicazione con i giocatori stranieri visto che non conosceva le lingue e questo lo ha penalizzato all'Inter. Mazzarri però è un tecnico davvero molto preparato e sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione".